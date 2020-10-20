Ломбертс: выделю в «Зените» Дзюбу, он — просто зверь. Против него очень сложно играть
Бывший бельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».
«Не стоит недооценивать петербургский клуб. „Зенит“ очень силён в финансовом плане. Можно сказать, что это единственный клуб в России, который может тратить хорошие деньги на игроков. В его составе есть талантливые футболисты.
У них травмирован Малком. Это хорошо для „Брюгге“, потому что бразилец — звёздный игрок. Он часто делает голевые передачи и обладает дриблингом. В нападении, конечно же, выделю Дзюбу. Я его учил. Он — просто зверь. Против него очень сложно играть», — цитирует Ломбертса HLN.
Николас родом из Брюгге. Ныне защитник выступает за «Остенде».
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