«Динамо» играло в форме в честь Яшина, Заболотный пропустил между ног. Фото матча с «Сочи»

24 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» уверенно обыграло «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча.



«Очень рад, что нам удалось выиграть. Последние 24 часа мы провели в очень интенсивной работе. В первые 20 минут мы хорошо поддерживали интенсивность, играли в защите. Далее был отрезок, когда мы не были настолько хороши в защите. Считаю промежуточную победу после первого тайма заслуженной. Во втором тайме мы защищались в более низком блоке и старались организовывать фазы и переходы от обороны к атаке быстрее. При счёте 3:1 игра была за нами. Очень хорошо, что мы сыграли с высокой интенсивностью и забили голы".

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.