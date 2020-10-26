Василий Уткин: у «Зенита» невероятный бюджет. И за эти деньги он смотрит в попу «Спартаку»

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением об итогах завершающегося 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в Высшей лиге вообще непонятно, каким годом датирована, или всё-таки «Зенит»? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».
У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещё растут отрывы. И нет такой сплочённой группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
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