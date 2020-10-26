Санчес и Сенси не помогут «Интеру» в матче с «Шахтёром»

Игроки «Интера» полузащитник Стефано Сенси и нападающий Алексис Санчес не сыграют в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром», сообщает Football Italia.
По данным источника, у Санчеса проблемы с приводящей мышцей, а у Сенси — повреждение бедра. Оба игрока не полетели на Украину и остались в Милане для прохождения лечения.
Матч «Шахтёр» — «Интер» состоится завтра, 27 октября. Встреча пройдёт в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслужит матч болгарская бригада арбитров под руководством Георги Кабакова, ассистировать будут судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный судья — Волен Чинков. Начало матча — в 20:55 мск. В 1-м туре «Шахтёр» обыграл «Реал» (3:2), а «Интер» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2).
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