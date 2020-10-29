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Маурицио Сарри договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта

Маурицио Сарри договорился с «Ювентусом» о расторжении контракта
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри расторгнет соглашение с клубом спустя почти три месяца после увольнения.

Как сообщает Sport Mediaset, после продолжительных переговоров специалист всё же согласовал с туринским клубом условия расторжения контракта. Договорённость была достигнута несколько часов назад.

Сообщалось, что «Ювентус» будет вынужден заплатить Сарри € 20 млн за расторжение контракта. Соглашение итальянского специалиста с клубом было рассчитано до 2022 года. Маурицио зарабатывал € 5,5 млн за сезон после вычета налогов.

Напомним, Сарри был уволен после вылета «Ювентуса» из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона».

Ранее появилась информация, что Сарри может возглавить «Фиорентину».

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