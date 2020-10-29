Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС рассмотрит слова гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

РФС рассмотрит слова гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).

«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», — говорится в сообщении службы коммуникаций союза.

Напомним, гендиректор «быков» после матча заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова». Позднее «Чемпионат» сообщал, что арбитры отстранены от работы по итогам матча. Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что Безбородов ошибочно засчитал гол нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Гендиректор «Краснодара»: победу «Спартаку» принесло предвзятое судейство Безбородова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020