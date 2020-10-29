РФС рассмотрит слова гендиректора «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»
В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).
«Руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига», — говорится в сообщении службы коммуникаций союза.
Напомним, гендиректор «быков» после матча заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова». Позднее «Чемпионат» сообщал, что арбитры отстранены от работы по итогам матча. Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что Безбородов ошибочно засчитал гол нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Гендиректор «Краснодара»: победу «Спартаку» принесло предвзятое судейство Безбородова
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