«Заря» — «Брага»: составы команд на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Зари» и «Браги» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» — «Брага».

«Заря»: Василь, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Назарина, Кабаев, Кочергин, Лунёв.



Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Поддубный, Цыганик, Перович, Гринь, Гладкий, Сайядманеш.



«Брага»: Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Гайтан, Франсержио, Андре Каштру, Франсишку Моура, Паулинью, Рикарду Орта.



Запасные: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Зе Карлуш, Витор Тормена, Роланду, Жоау Новайш, Аль-Мусрати, Руис, Андре Орта, Юри Медейруш, Гильерме.