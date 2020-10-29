«Заря» — «Брага»: составы команд на матч Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Зари» и «Браги» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» — «Брага».
«Заря»: Василь, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Назарина, Кабаев, Кочергин, Лунёв.
Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Поддубный, Цыганик, Перович, Гринь, Гладкий, Сайядманеш.
«Брага»: Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Гайтан, Франсержио, Андре Каштру, Франсишку Моура, Паулинью, Рикарду Орта.
Запасные: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Зе Карлуш, Витор Тормена, Роланду, Жоау Новайш, Аль-Мусрати, Руис, Андре Орта, Юри Медейруш, Гильерме.
«Заря» — «Брага»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу Лиги Европы
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