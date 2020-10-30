Корейский футболист Ким Нам Чун найден мёртвым

30 октября было найдено тело защитника «Сеула» Ким Нам Чуна. 31-летний футболист был обнаружен на парковке у офисного здания. Полиция заявила, что не выявила никаких следов преступления и подозревает, что Ким покончил с собой, сообщает TheKoreaTimes.



Ким выступал за «Сеул» с 2013 года. Также на протяжении двух сезонов защитник защищал цвета клуба «Сангжу Санму», что было связано с обязанностью нести воинскую службу. За карьеру игрок провёл 137 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Нам Чун сыграл 25 встреч, получил пять жёлтых и одну красную карточку.



По итогам главного турнира «Сеул» занял седьмое место в турнирной таблице и отправился в группу вылета. Там команде осталось провести один матч с клубом «Инчхон Юнайтед». Он состоится 31 октября на стадионе «Сеул».