Алан Дзагоев забил первый гол с августа
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал автором гола в матче 13-го тура РПЛ с «Ротором». На 41-й минуте футболист московского клуба точно пробил из-за пределов штрафной. В итоге мяч попал в самый угол ворот соперника.
Этот гол стал вторым в нынешнем сезоне для Дзагоева. Ещё один мяч он забил ещё в первом туре в матче с «Химками». Эта встреча проходила 8 августа 2020 года. В текущем сезоне Дзагоев проводит шестой матч в РПЛ, долгое время он восстанавливался после многочисленных травм.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на предпоследнем, 15-м месте.
«Ротор» — ЦСКА: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
- 1 ноября 2020
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