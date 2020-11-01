Алан Дзагоев забил первый гол с августа

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал автором гола в матче 13-го тура РПЛ с «Ротором». На 41-й минуте футболист московского клуба точно пробил из-за пределов штрафной. В итоге мяч попал в самый угол ворот соперника.

Этот гол стал вторым в нынешнем сезоне для Дзагоева. Ещё один мяч он забил ещё в первом туре в матче с «Химками». Эта встреча проходила 8 августа 2020 года. В текущем сезоне Дзагоев проводит шестой матч в РПЛ, долгое время он восстанавливался после многочисленных травм.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — ЦСКА.

Московский ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на предпоследнем, 15-м месте.