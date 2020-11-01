Ибрагимович — об акробатическом голе в ворота «Удинезе»: зачем бежать, когда можно летать?

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча закончилась со счётом 2:1, а 39-летний Златан стал автором победного гола. В концовке он ударом через себя с близкого расстояния забил победный мяч.

«Зачем бежать, когда можно летать?» — написал Ибрагимович в своём «твиттере», опубликовав фото удара через себя.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Ибрагимовича.

В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже шесть мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в «Милане» ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.