Ибрагимович — об акробатическом голе в ворота «Удинезе»: зачем бежать, когда можно летать?
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча закончилась со счётом 2:1, а 39-летний Златан стал автором победного гола. В концовке он ударом через себя с близкого расстояния забил победный мяч.
«Зачем бежать, когда можно летать?» — написал Ибрагимович в своём «твиттере», опубликовав фото удара через себя.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Ибрагимовича.
В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже шесть мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в «Милане» ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.
Ибрагимович: если продолжу играть в том же духе, потребую новый контракт
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