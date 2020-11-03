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Семак — о вызове Ерохина в сборную России: рад за Сашу, он играет очень результативно

Семак — о вызове Ерохина в сборную России: рад за Сашу, он играет очень результативно
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил полузащитника команды Александра Ерохина с вызовом в сборную России, а также ответил на вопрос, какова позиция Ерохина на поле.

«Рад за Сашу, потому что он получил вызов в национальную сборную, играет очень полезно, результативно для команды. Что касается терминологии, то нужно понимать возможности игрока, которые подразумевают под собой возможность использования на той или иной позиции.

Практически у каждого есть свои положительные качества, есть отрицательные. Они позволяют футболисту действовать на той или иной позиции. Это то, что важно, — понимание, интеллект. Здесь совокупность факторов, которая важна в решении использования того или иного игрока на какой-то из позиций. Это моё мнение", — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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