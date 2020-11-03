Дмитрий Комбаров прокомментировал видео, на котором он покидает стадион на «Ламборгини»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал видео из соцсетей, на котором он уезжает со стадиона после матча на автомобиле марки «Ламборгини».

«Да, это была моя. Я её покупал, но уже продал. Плохие дорогие в Самаре? Так было, но к чемпионату мира сделали прекрасные дороги. По крайней мере, говорю о тех дорогах, по которым я ездил.

Я купил машину за 13 млн, продал тоже за 13 млн, 2013 года выпуска. Купил у одного человека, и ему же её продал. Можно сказать, взял в аренду. Как реагировали люди? Негатив я встречал только в комментариях. На улице ко мне ни разу не подошёл человек и не сказал, что я плохо играю и т.д. Наоборот, все хотели сфотографироваться. Один человек даже тысячу рублей предлагал, чтобы сфоткаться внутри. Я ему бесплатно разрешил.

Зачем купил «Ламборгини»? Детская мечта, уже лет с шести. В 33 года это был осознанный выбор, я просто реализовал мечту и всё", — сказал Комбаров в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".