Суарес подглядывал за VAR, Николич «рвал» на бровке. Лучшие фото ничьей с «Атлетико»

Вчера, 3 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» и «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте встречи. После навеса в штрафную защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес точно пробил головой в нижний угол ворот. На 23-й минуте «Локомотив» сравнял счёт, реализовав пенальти, — 11-метровый удар точно исполнил Антон Миранчук. Пенальти после просмотра видеоповтора был назначен за игру рукой в штрафной «Атлетико». Мадридцы владели ощутимым преимуществом, но в нескольких эпизодах «Локомотив» выручил Гильерме.
«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице группы А. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Атлетико» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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