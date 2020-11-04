Быстров: у «Локо» нет поставленной игры? Издеваетесь?! У «Атлетико» игроки по € 100 млн

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров оценил результат матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (1:1).



«Не смущает ли меня то, что у «Локомотива» нет поставленной игры? Вы что, издеваетесь?! Там у «Атлетико» игроки по 100 миллионов евро в составе. Всё равно что взять матч «Зенит» — «Химки» и спросить у вторых, почему они не обыгрывают «Зенит». «Локомотив» не мог выбежать в контратаки, которые получались в матче с «Баварией». Пенальти «Локомотива»? Рука в сторону в штрафной — это пенальти», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».



Матч «Локомотив» — «Атлетико» прошёл 3 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. «Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Москвичи набрали два очка. «Атлетико» (4) — на втором месте.

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