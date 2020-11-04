«Кайрат» предложил Вагнеру Лаву продлить контракт на один год. Об этом «Чемпионату» сообщили источник, близкий к игроку, и источник в клубе. Стороны близки к соглашению.
«После чемпионства «Кайрат» рассчитывает пробиться в группу ЛЧ, поэтому они рассчитывают сохранить Вагнера», — сказал один из источников «Чемпионату».
О подписании контракта с «Кайратом» стало известно 8 июля. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.
В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Вагнер провёл в чемпионате страны 13 матчей, в которых забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).
- 4 ноября 2020
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