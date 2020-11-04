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Сергей Семак: расстроены результатом матча с «Лацио», «Зенит» мог выиграть

Сергей Семак: расстроены результатом матча с «Лацио», «Зенит» мог выиграть
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с римским «Лацио» (1:1).

«Расстроены из-за результата. Вели в счёте большую часть матча, в концовке пропустили. У Мостового был хороший момент увеличить преимущество, чтобы мы могли выиграть. Нас не может радовать тот факт, что не смогли выиграть.

Полурезервный состав „Лацио“? А кто у них был из резерва, скажите? Посчитайте, сколько у нас футболистов не играло. Обойма у них серьёзнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока из резервного состава „Лацио“ сегодня.

В первом тайме сначала мы больше контролировали мяч, потом „Лацио“ стал играть агрессивнее, за счёт чего они получили преимущество. Жаль, не смогли забить ещё и выиграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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