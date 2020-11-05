Бывший тренер «Спартака» Гунько намекнул на продолжение тренерской карьеры в Армении

Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько в своём «инстаграме» намекнул на продолжение тренерской карьеры в Армении. Он выложил фотографию на фоне павильона «Армения», расположенного на ВДНХ, и подписал её фразой «Ждите...».
18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, Гунько был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». 2 апреля был заявлен в качестве главного тренера. После завершения контракта специалист тренировал «Спартак-2» и академию «Спартака» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова.
1 августа 2020 года Дмитрий Гунько был назначен главным тренером «Химок». Покинул пост 21 сентября, после 8 матчей в чемпионате России. Подмосковный клуб занимал предпоследнее место, набрав 3 очка, а в 8-м туре уступил «Краснодару» со счётом 2:7.
- 5 ноября 2020
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