Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Премьер-лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о возможном создании европейской Премьер-лиги, в которой будут выступать ведущие клубы континента.
«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов – а их более десятка, не более того – выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее.
Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже наши клубы, которые входят в пятёрку лидеров, никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков для того, чтобы разрушить ту устоявшуюся систему европейского футбола, которая есть сейчас», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании нового турнира. Организаторы планировали запустить соревнования при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Каждому из потенциальных участников европейской Премьер-лиги обещали гарантированную выплату более $ 100 млн.
- 6 ноября 2020
-
12:21
-
12:04
-
11:39
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:10
-
10:49
-
10:38
-
10:26
-
10:02
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:04
-
06:50
-
06:34
-
06:09
-
05:51
-
04:37
-
04:19
-
03:38
-
03:23
-
03:09
-
02:45
-
02:37