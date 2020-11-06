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Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Премьер-лиги

Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Премьер-лиги
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о возможном создании европейской Премьер-лиги, в которой будут выступать ведущие клубы континента.

«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов – а их более десятка, не более того – выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее.

Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже наши клубы, которые входят в пятёрку лидеров, никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков для того, чтобы разрушить ту устоявшуюся систему европейского футбола, которая есть сейчас», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании нового турнира. Организаторы планировали запустить соревнования при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Каждому из потенциальных участников европейской Премьер-лиги обещали гарантированную выплату более $ 100 млн.

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