Александр Кокорин: «Спартак» хочет вернуться на первое место. Все мысли о победе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о подготовке к предстоящему матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Хороший настрой. Проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждём эту игру, готовились усиленно – много бегали, работали. Состояние хорошее, жду выхода на поле. Хотим выиграть, все мысли сейчас о победе. Предыдущий результат был неудовлетворительным, нас обогнали в таблице, и мы хотим вернуться. Приятно находиться наверху таблицы», — сказал Кокорин в ролике на клубном YouTube-канале.
Матч «Урал» – «Спартак» состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Екатеринбург Агена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Спартак», набрав 27 очков в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на 1 очко от ЦСКА и уступая «Зениту» по дополнительным показателям. «Урал» (14) – 11-й.
- 6 ноября 2020
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