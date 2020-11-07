«Перестань кричать, как крыса». Конфликт Рамоса и Хакими в матче ЛЧ попал на камеру

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В одном из эпизодов защитник «Реала» Серхио Рамос столкнулся с защитником «Интера» Ашфрамом Хакими, после чего испанец стал оскорблять соперника. Эпизод попал в трансляцию матча.

«Вставай, ублюдок, вставай! Перестань кричать, как крыса», — приводит слова Рамоса Football Italia.

В этой встрече Рамос забил один из голов. Для испанца этот гол стал 100-м за «Королевский клуб».

«Реал» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Боруссия» М (5) и «Шахтёр» (4).