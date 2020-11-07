«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» на матч восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Ковачич, Канте, Маунт, Зиеш, Вернер, Абрахам.



Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Жиру, Хадсон-Одои.



"Шеффилд": Ремсдейл, Башам, Лоу, Балдок, Стивенс, Иган, Ландстрем, Норвуд, Берге, Макголдрик, Брустер.



Запасные: Веррипс, Джагелка, Робинсон, Бёрк, Осборн, Макбарни, Шарп.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 12 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на 20-м месте.