Денис Глушаков — о голе «Рубину»: не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол, забитый «Рубину» (2:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Хавбек удвоил преимущество подмосковной команды на 69-й минуте встречи.
«Кто-то говорит, что гол эпичный, кто-то — случайный. Если хотите, можете попробовать из-за штрафной в подкате забить — было бы желание, всё получится. Не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Первый гол забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов на 48-й минуте.
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на девятом месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входят «Зенит» (30) и «Спартак» (28). В следующем туре чемпионата России «Химки» 23 ноября сыграют на выезде с «Уфой».
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