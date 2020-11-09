Глушаков: у «Химок» был очень сложный календарь игр, но мы выдержали этот пресс

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о прогрессе команды в нынешнем сезоне. В матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0) Глушаков забил дебютный гол за «Химки».

«Когда выигрываешь, всегда всё в кайф. Есть к чему стремиться, чтобы больше кайфовать. Не хотел бы сравнивать, что было и что сейчас. На данный момент у нас есть команда, есть коллектив. У нас одна цель — выигрывать, потому что мы себя ещё не обезопасили от вылета. Вся борьба впереди. Не хотел бы, чтобы меня или Мирзова как-то выделяли, это неправильно. Это не теннис и не бокс.

На что способны «Химки» в нынешнем сезоне? Надо смотреть после пяти оставшихся туров, потом ещё сборы будут. Наверное, пополнение игроков новых будет какое-то. Очень сложный был календарь игр, но мы выдержали этот пресс и нагрузку», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».