Газизов: Евсеев принёс себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперёд

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о нынешней ситуации в «Уфе» и уходе тренера Вадима Евсеева.

«Уфа» – это мой родной клуб. Я всегда смотрю и переживаю за команду. Уверен, что всё будет хорошо, ребята выправят ситуацию. Все футболисты расстроены, у всех не очень хорошее настроение, но оно будет лучше. Я уверяю болельщиков, что футбол в республике будет и ещё на более высоком уровне, чем раньше.



Я хорошо знаю Рашида Рахимова и понимаю уровень ребят, которые есть сегодня в команде. Вижу, что положительная динамика есть. Вадим Евсеев сделал очень большую работу, но на определённом этапе ему пришлось пожертвовать собой, чтобы команда получила новый глоток воздуха. Хотел бы сказать ему большое спасибо. Вадим Валентинович принёс себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперёд. Рашид Рахимов принял этот вызов для себя. Менеджмент «Уфы» надеется, что такая рокировка вдолгую даст определённый результат.

Впереди ещё 16 туров, это большой отрезок. После двух-трёх удачных матчей всё может поменяться. Я вспоминаю года, когда мы были на предпоследнем месте в 29-м туре, а в итоге не попадали даже в стыки. Опыт у команды большой, даже в таких играх на выживание", – цитирует Газизова «Горобзор» со ссылкой на телеканал БСТ.