Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Напомним, на этой стадии турнира самарская команда сыграет с «Химками».
«Довольны жеребьёвкой. Конечно, хотелось сыграть дома. Надеюсь, что поле в Химках будет неплохого качества, если о нём можно говорить в конце февраля. Даты одной 1/8 звучат устрашающе. Касаемо соперника — это точно не худший вариант. Это Кубок, «Химки» нам по силам. Будем готовиться.
Было ли желание сыграть с кем-то определённым? Это глупое занятие — обсуждать, кого бы хотели получить. Что выпало, то выпало. Я думаю, мы можем пройти в следующую стадию.
Если спрашивать другие клубы, то многие предпочли бы «Крылья» себе в соперники, так как из шестнадцати команд лишь мы и «СКА-Хабаровск» из ФНЛ», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
- 10 ноября 2020
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