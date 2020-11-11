Сакки: мне не нравится «ПСЖ», их один игрок стоит больше, чем весь состав «Аталанты»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки заявил, что его не интересует игра «ПСЖ». Итальянец пояснил, что не поддерживает французский клуб из-за огромных трат.

«Я не смотрю матчи «ПСЖ», мне не нравится эта команда. Она полагается на индивидуальную силу игроков и экономическую мощь. Посмотрите, один игрок «ПСЖ» стоит дороже, чем весь состав «Аталанты», — цитирует Сакки Eurosport.

После весьма неудачного старта в чемпионате Франции в сезоне-2020/2021, когда в двух первых турах «ПСЖ» потерпел два поражения – в играх с «Лансом» (0:1) и «Марселем» (0:1), команда Томаса Тухеля набрала ход, одержав несколько побед кряду. В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.