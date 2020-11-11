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Сакки: мне не нравится «ПСЖ», их один игрок стоит больше, чем весь состав «Аталанты»

Сакки: мне не нравится «ПСЖ», их один игрок стоит больше, чем весь состав «Аталанты»
Футбол / Италия 0

Известный итальянский тренер Арриго Сакки заявил, что его не интересует игра «ПСЖ». Итальянец пояснил, что не поддерживает французский клуб из-за огромных трат.

«Я не смотрю матчи «ПСЖ», мне не нравится эта команда. Она полагается на индивидуальную силу игроков и экономическую мощь. Посмотрите, один игрок «ПСЖ» стоит дороже, чем весь состав «Аталанты», — цитирует Сакки Eurosport.

После весьма неудачного старта в чемпионате Франции в сезоне-2020/2021, когда в двух первых турах «ПСЖ» потерпел два поражения – в играх с «Лансом» (0:1) и «Марселем» (0:1), команда Томаса Тухеля набрала ход, одержав несколько побед кряду. В турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.

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