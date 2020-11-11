Врач «Локомотива» рассказал об экстремальных способах похудения Касаева

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий поделился подробностями работы с Аланом Касаевым, который выступал в составе «железнодорожников» с 2014 по 2018 год.

«У Касаева была большая проблема с лишним весом. Быстро набирал вес и всячески старался его согнать. Причём не всегда адекватными методами. У него же много знакомых борцов – пробовал сгонять вместе с ними. Бегал по жаркой погоде в тёплой одежде, потел. Этот метод хорош, только если нужно быстро скинуть вес, но потом ты сразу его набираешь. Касаев – приятный парень, но эта ситуация его тяготила, и он уходил в экстремальные вещи, потому что любит футбол и хотел играть.

После очередного экстренного похудения, о котором он нам не рассказывал, Касаев был не в состоянии тренироваться около пяти дней – сразу сводило руки и ноги. Восстанавливал свой электролитный баланс: изотониками, микроэлемантами и прочим. Советую футболистам никогда не прибегать к этому методу. Тем более что вы таким образом всё равно ничего не добьётесь. Просто скинете воду, которую наберёте через считаные дни. Ничего, кроме вреда, не получите.

Касаев мог приехать на сборы с +5, +6 килограмм. Довольно быстро сгонял их и даже мог уйти в минус, потом снова немного набрать. В сезоне он, как правило, держал свой вес в рамках, очень старался. Тщательно следил за собой, постоянно взвешивался», — рассказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.