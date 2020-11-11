Регилон: смена обстановки положительно сказалась на Бэйле

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал, почему полузащитник Гарет Бэйл чувствует себя значительно комфортнее после перехода из мадридского «Реала».



«Дело в том, что ему комфортнее играть в Лондоне. Ключевой момент – язык. В «Тоттенхэме» он общается со всеми партнёрами, а в Мадриде, как мне кажется, он немного боялся допустить ошибки в речи.



Это изменение положительно сказалось на Бэйле. Он даже был для меня переводчиком, когда объяснял мне определённые футбольные термины», – приводит слова 23-летнего испанца Marca.



31-летний валлийский нападающий перешёл в стан «шпор» на правах аренды этой осенью. По условиям сделки клуб с севера Лондона будет выплачивать € 240 тыс. в неделю из его заработной платы в размере € 650 тыс. в «Реале».

«Тоттенхэм» хочет выкупить Гарета Бэйла у «Реала». Уже известна предлагаемая сумма