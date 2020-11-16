Рамос пропустит пресс-конференцию, на которой должен был выступить о контракте с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не выступит сегодня по поводу ситуации с контрактом с «Королевским клубом», сообщает AS.



Сегодня состоится пресс-конференция сборной Испании, в ходе которой 34-летний футболист должен был высказаться о своём соглашении со «сливочными», которое истекает следующим летом. Однако испанская федерация футбола уведомила УЕФА и СМИ, что вместо Серхио на вопросы журналистов вместе с главным тренером будет отвечать полузащитник Родри.



Также, по информации источника, не выступит с заявлением и президент «Реала» Флорентино Перес, также планировавший прокомментировать ситуацию с контрактом Рамоса.



Ранее сообщалось, что выгодное предложение для Серхио готовит «Пари Сен-Жермен».



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

«Реал» предлагает Серхио Рамосу контракт по схеме «1+1»