Российский защитник Айдов пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник Дмитрий Айдов решением ФИФА был пожизненно отстранён от футбола, сообщает «Прессбол».
38-летний игрок отныне не сможет участвовать в какой-либо футбольной деятельности во всех странах мира. Ему закрыт доступ к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.
Напомним, в ходе расследования договорных матчей в чемпионате Беларуси было выявлено два случая с участием «Гомеля», за который выступал Айдов. При этом в материалах дела команду представлял лишь Дмитрий. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого $ 12 тыс., а за проигрыш брестскому «Динамо» (29.06.2018, 0:6) — $ 10 тыс.
Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Анжи», московского «Торпедо», «Волги» из Нижнего Новгорода и «Нижнего Новгорода». Сейчас защитник представляет «Локомотив-НН».
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