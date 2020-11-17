«Спартак» и «Динамо» выйдут на матч в футболках, посвященных 100-летию Бескова

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала о мероприятиях, запланированных перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Динамо», которые будут посвящены 100-летию со дня рождения прославленного футболиста Константина Бескова, выступавшего в составе обоих клубов.

«18 ноября представители клуба посетят могилу Константина Бескова, в этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов. На матч с «Динамо» команды выйдут в специальных футболках, также на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову», — сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью «Р-Спорт».



Советский футболист и футбольный тренер Константин Бесков родился 18 ноября 1920 года в Москве. Выступал за московские «Динамо» и «Металлург», тренировал московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», «Асмарал» и ЦСКА, а также сборную СССР, которая под его руководством стала серебряным призёром чемпионата Европы в 1964 году.



Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало матча – 19:00 мск.