Радич: думаю, «Локомотив» — ещё не самый сильный клуб в карьере Николича, он пойдёт дальше

Бывший вратарь «Алании» и «Ростова» Деян Радич поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче, с которым он в юности выступал за сербский «Рад».
«Знаю его с 12 лет, и он всегда был серьёзным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Сёмина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.
Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают: ну, «Уфу»-то мы легко обыграем. И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.
К 40 годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Всё потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьётся результата, но и разовьёт молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — ещё не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдёт дальше», — цитирует Радича «Матч ТВ».
- 17 ноября 2020
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