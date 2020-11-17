Матч Швейцария — Украина под угрозой срыва. Гостей хотят отправить на карантин

Матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина под угрозой срыва. Подопечных Андрея Шевченко хотят отправить на карантин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом, сообщает Blick.

По информации источника, УЕФА ведёт переговоры с органами здравоохранения принимающей стороны о проведении матча. Украина хочет предложить перенести встречу на сутки, чтобы успеть привезти игроков молодёжных сборных U21 или U20. Есть вероятность, что исход матча будет определён жеребьёвкой.

17 ноября три теста футболистов сборной Украины — Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового — дали положительный результат. 16 ноября сообщалось о заражении Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника. Заражённые изолированы в своих гостиничных номерах.

Встреча намечена на сегодня, 17 ноября. Начало — в 22:45 мск.