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Воронин: для меня было два самых важных матча в году — дома и на выезде со «Спартаком»

Воронин: для меня было два самых важных матча в году — дома и на выезде со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о важности матчей со «Спартаком».

«Когда я играл, для меня было два самых важных матча в году – дома и на выезде со «Спартаком». Важно, чтобы ребята тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр. При мне у «Динамо» были хорошие результаты со «Спартаком». Надеюсь, так будет и дальше. Хочется, чтобы на наш красавец-стадион приходило как можно больше людей. А заслужить это можно только одним способом – яркой игрой и победами», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Динамо» предстоит сыграть со «Спартаком» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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