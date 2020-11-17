В Швейцарии назвали позором отмену матча Лиги наций с Украиной
Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча 6-го тура группового этапа Лиги нацией УЕФА с Украиной.
«Это позор. Мы были готовы сыграть, команда была мотивирована. Мы хотели решить все по спортивному принципу, а не за пределами поля. Теперь мы должны смириться с тем, что есть», — приводит слова Тами Watson.
Сегодня, 17 ноября, департамент здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю делегацию национальной команды Украины на карантин, а также отменил матч Швейцария — Украина. Решение было принято из-за того, что тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат.
Матч Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса у гостей
Рекомендуем вам
- 17 ноября 2020
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам