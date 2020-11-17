В Швейцарии назвали позором отмену матча Лиги наций с Украиной

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча 6-го тура группового этапа Лиги нацией УЕФА с Украиной.



«Это позор. Мы были готовы сыграть, команда была мотивирована. Мы хотели решить все по спортивному принципу, а не за пределами поля. Теперь мы должны смириться с тем, что есть», — приводит слова Тами Watson.

Сегодня, 17 ноября, департамент здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю делегацию национальной команды Украины на карантин, а также отменил матч Швейцария — Украина. Решение было принято из-за того, что тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат.