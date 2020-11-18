Озил пошутил над сборной Германии после разгрома 0:6 в матче с Испанией

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пошутил над национальной командой Германии после поражения со счётом 0:6 в матче со сборной Испании в шестом туре Лиги наций.

«Пора вернуть Жерома Боатенга», — написал Озил в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что сборная Германии потерпела крупнейшее поражение с 1931 года.

Напомним, Боатенг завершил карьеру в сборной Германии после чемпионата мира 2018 года. Озил также покинул немецкую сборную после мундаля в России. Напомним, что перед началом ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. Из-за отсутствия поддержки со стороны Немецкого футбольного союза Озил решил больше не выступать за сборную Германии.