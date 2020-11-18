«Реал» и Серхио Рамос договорились о продлении контракта

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, по всей видимости, останется в команде по окончании сезона.



Как сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero, стороны достигли договорённости о продлении контракта на два года. Им осталось лишь урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы.



Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом напрямую. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу этого года.



Ранее сообщалось, что щедрое предложение капитану «Королевского клуба» готовит «Пари Сен-Жермен», однако впоследствии появилась противоположная информация.



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

Отец Рамоса: никаких сомнений, что Серхио подпишет новый контракт с «Реалом»