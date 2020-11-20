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Бьельса: для «Лидса» очень важно, что Калвин Филлипс восстановился после травмы

Бьельса: для «Лидса» очень важно, что Калвин Филлипс восстановился после травмы
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Калвин Филлипс восстановился после травмы и готов принять участие в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом».

«Калвин Филлипс — игрок, который обычно играет, если ему позволяет здоровье. Игроки, которые регулярно выходят с первых минут, очень важны для нашей команды. Мы рассчитываем на помощь Калвина уже в ближайших матчах.

Эволюция Филлипса постоянна. Но не из-за того, что я предлагаю ему разные роли, а потому что он обладает большой способностью анализировать игру и, при необходимости, критиковать себя. Он сам находит то, что ему нужно улучшить и исправить в своей игре», — приводит слова главного тренера «павлинов» Марсело Бьельсы BBC.

Матч «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 22 ноября, на стадионе «Элланд Роуд» в городе Лидс. Начало игры — в 19:30 мск.

«Лидс», спасибо, что ты есть! 3 гола на «Энфилде» — это же только начало, да?
Это будет одна из лучших команд чемпионата. Но и одна из худших тоже.
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