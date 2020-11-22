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Эрлинг Холанд оформил покер в матче c «Гертой»

Эрлинг Холанд оформил покер в матче c «Гертой»
Футбол / Германия 0

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла берлинскую «Герту». Встреча завершилась со счётом 5:2.

На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Герты» Матеус. Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 49-й минуте Холанд вывел дортмундцев вперёд, оформив дубль. На 62-й минуте Холанд сделал хет-трик. Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте Холанд оформил покер. После этого Матеус реализовал пенальти.

«Боруссия» набрала 18 очков в 8 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» (7) располагается на 13-м месте.

Напомним, что Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 30 встреч во всех турнирах, отметившись 31 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
21 ноября 2020, суббота. 22:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 5
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Матеус – 33'   1:1 Холанд – 47'   1:2 Холанд – 49'   1:3 Холанд – 62'   1:4 Геррейру – 70'   1:5 Холанд – 79'   2:5 Матеус – 79' (пен)
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