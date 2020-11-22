Эрлинг Холанд оформил покер в матче c «Гертой»

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла берлинскую «Герту». Встреча завершилась со счётом 5:2.

На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Герты» Матеус. Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 49-й минуте Холанд вывел дортмундцев вперёд, оформив дубль. На 62-й минуте Холанд сделал хет-трик. Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте Холанд оформил покер. После этого Матеус реализовал пенальти.

«Боруссия» набрала 18 очков в 8 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» (7) располагается на 13-м месте.

Напомним, что Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 30 встреч во всех турнирах, отметившись 31 забитыми мячами и 6 результативными передачами.