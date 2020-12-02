Петржела: кто победит в еврокубках, если не «Зенит»! «Брюгге» ничего собой не представляет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Брюгге».



«Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»? «Брюгге» ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть.



Сегодня надо сыграть за Семака. Все, в том числе я, хотят, чтобы тренер был спокоен и не переживал. Но даже в случае победы «Зенит» вряд ли пройдёт в Лигу Европы. Это почти невозможно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом» состоится сегодня, 2 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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