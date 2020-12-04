Сульшер: с каждым матчем мы играем всё лучше и лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в 11-м туре АПЛ.



«Футбол — это игра, в которую играют живые люди. В этом сезоне мы играли с несколькими фантастическими командами. Вернитесь на 30 или даже 40 матчей назад: как мне кажется, мы одна из самых успешных команд в английской Премьер-лиге за это время.



Конечно, и я, и игроки, и болельщики разочарованы, когда команда проигрывает. Я полагаю, что в среду, в Лиге чемпионов, мы играли очень хорошо. В матче с «ПСЖ» мы сыграли намного лучше, чем, скажем, с «Вест Бромвичем». Но у «дроздов» мы выиграли, а парижанам проиграли.



Я думаю, что мы с каждым матчем играем всё лучше и лучше. Видно, что мои игроки становятся всё более и более последовательными в своих действиях», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт манкунианцев.



Матч 11-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, набрав 16 очков, занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на пятом месте.

Тухель может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»