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Прокурор: врачи не давали Марадоне лекарства для лечения сердца

Прокурор: врачи не давали Марадоне лекарства для лечения сердца
Футбол / Южная Америка 0

Прокурор Сан-Исидро заявил, что легендарный аргентинский форвард Диего Марадона не получил необходимое лечение, что и привело в итоге к смерти экс-футболиста. Первые результаты расследования дела опубликовала La Repubblica.

«Никто не позаботился о пациенте. Мы видимо, что врачи виноваты. Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце.

Нет сомнений, что за всё отвечал его врач, доктор Леопольде Луке. Он координировал оказание медицинской помощи. И работа не была организована. А пациент слепо верил ему», — заявил прокурор.

Марадона скончался на 61-м году жизни 25 ноября.

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