Травмированный Петров отправился на матч с «Челси» вместе с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров вместе с командой отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Фотографию футболиста в аэропорту опубликовала пресс-служба клуба.
«Сбор в аэропорту. Совсем скоро вылетаем в Лондон», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Краснодара» в «Твиттере».
Петров получил травму во время разминки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).
«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Челси» (13) лидирует в группе E. Первая встреча команд завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:0.
Матч «Челси» — «Краснодар» состоится завтра, 8 декабря. Начало — в 23:00 мск.
- 7 декабря 2020
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