Семак: Витсель во всём является примером

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», а также рассказал об отношении к полузащитнику дортмундцев Акселю Витселю, ранее выступавшему за клуб из Санкт-Петербурга.



«С каким составом «Боруссии» предпочёл бы сыграть? Сложный вопрос. У «Боруссии» есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько — в обороне это Хуммельс, в атаке — Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у «Боруссии» достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.



Что касается Акселя, я был рад и играть с ним, и тренировать его. Для меня это настоящий профессионал, во всём является примером — как в отношении к работе, так и в быту, в отношении к партнёрам. Это игрок, которого был бы рад видеть в составе любой тренер», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Зенит» – «Боруссия» состоится завтра, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск.

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