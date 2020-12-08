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Игроки «Миллуола» не станут преклонять колено перед матчами, но всё равно поддержат BLM

Игроки «Миллуола» не станут преклонять колено перед матчами, но всё равно поддержат BLM
Футбол / Англия 0

Игроки «Миллуола» не станут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 17-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс», но выразят солидарность другим способом, сообщается на сайте клуба.

«Игроки «Миллуола» и «Куинз Парк Рейнджерс» встанут рука об руку друг с другом в знак солидарности в борьбе против дискриминации в футболе.

«Миллуол» верит, что этот жест, который клуб надеется повторить с другими гостевыми командами в ближайшие недели и месяцы, поможет объединить общество в борьбе за искоренение всех форм дискриминации», — говорится в сообщении.

Напомним, перед матчем 16-го тура с «Дерби Каунти» фанаты «Миллуола», известные радикальными взглядами, освистали игроков, преклонивших колено.

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