Игроки «Миллуола» не станут преклонять колено перед матчами, но всё равно поддержат BLM
Игроки «Миллуола» не станут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 17-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс», но выразят солидарность другим способом, сообщается на сайте клуба.
«Игроки «Миллуола» и «Куинз Парк Рейнджерс» встанут рука об руку друг с другом в знак солидарности в борьбе против дискриминации в футболе.
«Миллуол» верит, что этот жест, который клуб надеется повторить с другими гостевыми командами в ближайшие недели и месяцы, поможет объединить общество в борьбе за искоренение всех форм дискриминации», — говорится в сообщении.
Напомним, перед матчем 16-го тура с «Дерби Каунти» фанаты «Миллуола», известные радикальными взглядами, освистали игроков, преклонивших колено.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии осудила свист фанатов «Миллуолла»
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