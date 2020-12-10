«Динамо» Загреб — ЦСКА: Гвардиол забил «армейцам»

Защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол открыл счёт в матче 6-го тура Лиги Европы УЕФА с московским ЦСКА.

На 28-й минуте встречи Ловро Майер навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Гвардиол выпрыгнул выше всех и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы проходит на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистенты — Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб во 2-м круге Лиги Европы закончился со счётом 0:0.



«Динамо» Загреб, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу. Хорватский клуб уже гарантировал себе выход в следующий раунд турнира. ЦСКА замыкает турнирную таблицу (3) и даже в случае победы не сможет выйти в плей-офф.