Джикия прокомментировал уход Газизова из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора красно-белых.
«Есть игроки, а есть руководство, которое решает, кого и когда увольнять. Меня тоже взяли на работу, и придёт момент, когда со мной будут прощаться. Но кого-то увольняют через пять месяцев, а кого-то… Ну вообще, когда в команде какие-то перемены, это чувствуется. Но почувствовать это могут возрастные игроки, которые давно в Спартаке. К примеру, я думаю о том, как уход гендиректора может отразиться на команде. Посмотрим. Всё будет определять результат. Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришел прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Он пришёл утром на тренировку после официального объявления — перед занятием поговорили, пожали руки», — приводит слова Джикии «Спорт-экспресс».
Газизов занял пост гендиректора клуба лишь в конце прошлого сезона, когда он сменил Томаса Цорна. Ряд СМИ утверждали, что Газизов решил покинуть «Спартак» из-за назначения спортивного директора.
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