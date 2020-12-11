«Химки» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Химки» — «Арсенал». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистент Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Арсенал».
«Химки», набрав 19 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (14) располагается строчкой ниже.
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