РФС заменил видеопомощника арбитра в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо»
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о замене арбитра в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».
Вместо Алексея Амелина в качестве видеопомощника арбитра будет работать Павел Кукуян. Замена произошла из-за сомнительного результата теста Амелина на коронавирус.
Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, помогать ему будут Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Зенит», набрав в 17 матчах 35 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (30) — на пятом месте.
На матч 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» будет допущено 2 тыс. зрителей
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