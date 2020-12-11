РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!»

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила о старте нового всероссийского конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна!».

Принять участие в конкурсе смогут как физические лица, так и организации. Главное, чтобы они реализовывали проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом.

Победителей ждут призы от РФС и сборной России, а также денежные гранты. Награждение состоится во время финала Кубка России.

Заполнить заявку необходимо с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Подробные условия можно найти на сайте РФС.

Определение победителей будет происходить в восьми номинациях:

«Лучший проект в области развития массового футбола»,

«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»,

«Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»,

«Лучшая любительская лига»,

«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»,

«Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола»,

«Лидер в области развития массового футбола»,

«Лучшая РФФ в области развития массового футбола».