РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!»

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила о старте нового всероссийского конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна!».
Принять участие в конкурсе смогут как физические лица, так и организации. Главное, чтобы они реализовывали проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом.
Победителей ждут призы от РФС и сборной России, а также денежные гранты. Награждение состоится во время финала Кубка России.
Заполнить заявку необходимо с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Подробные условия можно найти на сайте РФС.
Определение победителей будет происходить в восьми номинациях:
«Лучший проект в области развития массового футбола»,
«Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
«Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»,
«Лучшая любительская лига»,
«Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»,
«Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола»,
«Лидер в области развития массового футбола»,
«Лучшая РФФ в области развития массового футбола».
- 11 декабря 2020
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